Финал кросса "Победа" на призы "СБ. Беларусь сегодня" собрал в Могилеве лучших спортсменов страны

Финал Всебелорусского легкоатлетического кросса "Победа" на призы "СБ. Беларусь сегодня" собрал в Могилеве лучших спортсменов страны - всего 350 участников. Среди них и восходящие звезды белорусского марафона Нина Савина и Сергей Платонов. В этом году внимание к кроссу особенное - он стал одним из этапов подготовки спортсменов ко ІІ Европейским играм.



Все финалисты получили медали в личном зачете. Главный приз - Кубок Беларуси - завоевали могилевские бегуны.