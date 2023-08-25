Финал "Мисс Беларусь - 2023" состоится 8 сентября

Бессонные ночи, десятки часов на каблуках и фотосессии в изысканных нарядах. Третью неделю 24 девушки со всей страны готовятся к финалу конкурса "Мисс Беларусь". В графике красавиц - мастер классы, примерки нарядов, отработка макияжа и дефиле.

Занятия проходят в Национальной школе красоты. Из необходимых атрибутов здесь лишь колонка с музыкой и большие зеркала. Все остальное - за красотой и обаянием участниц. Среди них - учителя, медсестры, инженеры, программисты, а также архитектор, следователь и даже будущий врач-кардиохирург.