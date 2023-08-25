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Финал "Мисс Беларусь - 2023" состоится 8 сентября
Бессонные ночи, десятки часов на каблуках и фотосессии в изысканных нарядах. Третью неделю 24 девушки со всей страны готовятся к финалу конкурса "Мисс Беларусь". В графике красавиц - мастер классы, примерки нарядов, отработка макияжа и дефиле.
Занятия проходят в Национальной школе красоты. Из необходимых атрибутов здесь лишь колонка с музыкой и большие зеркала. Все остальное - за красотой и обаянием участниц. Среди них - учителя, медсестры, инженеры, программисты, а также архитектор, следователь и даже будущий врач-кардиохирург.
Факт
В этом году проект символично посвящен идее созидания через красоту.Таланты участниц - музыкальные, спортивные, артистические - раскроются в финале конкурса, где разглядеть претенденток на корону сможет каждый. Грандиозное шоу состоится 8 сентября во Дворце спорта.
Победительница получит бриллиантовую корону, автомобиль и поездку на самый престижный конкурс - "Мисс мира".
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