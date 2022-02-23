Финал проекта "100 идей для Беларуси" прошел в "Великом камне"

В "Великом камне" презентовали лучшие инновационные проекты в области медицины, экономики, экологии и национальной безопасности в рамках финала проекта "100 идей для Беларуси". По итогам определили 20 победителей в 10 номинациях. Лучшие авторы получили денежные средства от Белорусского инновационного фонда на разработку бизнес-планов.



Молодые новаторы не остались в стороне и от общественно-политической жизни. На открытом диалоге затрагивали вопросы поддержки молодежного движения, новаций, а также социальных гарантий.