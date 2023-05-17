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Финал радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусi": 17 мая в Большой студии Дома радио выступят лучшие эстрадные коллективы и вокалисты

Совсем скоро вся страна узнает имена победителей проекта "Маладыя таленты Беларусі". На минувшей неделе стартовал финал радиоконкурса. Сегодня в Большой студии Дома радио свое мастерство продемонстрируют лучшие эстрадные коллективы и вокалисты страны - более сотни участников от 10 до 21 года.

Инструментальную музыку жюри прослушает уже завтра, 18 мая, а завершит конкурс под аккомпанемент симфонического оркестра Белтелерадиокомпании академический вокал.

Помимо дипломов и памятных призов от Первого национального победителям проекта выпадет возможность услышать себя в эфире главного радиоканала страны.

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