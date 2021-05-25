Финал республиканских соревнований "Мяч над сеткой" проходит в Гродно

Конечно, это очень большое дело. У нас официальные соревнования, первые спартакиады детских спортивных школ начинаются только в 8-м классе. И эта детская лига позволяет просмотреть и вовлечь больше детей для занятий спортом. Конечно, соревнования - это очень большая мотивация для детей.

Елена Богатырева, главный судья соревнований