Финал шоу "Фактор.by 60+" состоится 15 марта

Восемь претендентов на победу и только четыре билета в суперфинал. Сегодня вечером на "Беларусь 1" состоится финал шоу "Фактор.by 60+". Это единственное музыкальное шоу в стране без возрастных ограничений, которое вдохновляет.

Битва будет не только вокальной: все участники проекта готовят сложные постановки с балетом, отыгрывают драматические задачи и, конечно же, перевоплощаются. Полноценные сценические номера, которые несколько телевечеров подряд удивляют рейтингами, помогает реализовать творческая команда. Несмотря на сжатые сроки для постановок такой сложности, в эфире еще вчерашние любители смотрятся как профессионалы и настоящие звезды.



Старая добрая эстрадная классика, академические соло или популярное направление? Что выберут артисты - узнаем в вечернем прайм-тайме на "Беларусь 1". Все детали и даже названия композиций держатся в строжайшем секрете, чтобы зрители все увидели сами.