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Финал третьего сезона молодежного проекта "Тивиар" - участники защищают проекты перед экспертной комиссией
Студенты и школьники, которые мечтают в будущем влиться в ряды журналистов, предлагают свои идеи, как пополнить телевизионный контент. Сегодня финал третьего сезона молодежного проекта "Тивиар". Его организовывает Белтелерадиокомпания совместно с факультетом журналистики БГУ.
Участники защищают проекты перед экспертной комиссией. В финале 30 лучших работ. Соревнуются конкурсанты в одной из традиционных номинаций - "Лучший проект для телевидения/YouTube" и "Лучший радиопроект/подкаст". Как и в прошлые годы, ограничений в тематике, жанре и форме нет. Проект прежде всего должен быть интересным и социально значимым.
Также в этом сезоне введена спецноминация "Фактор.ТВ". Конкурсантам предложили представить концепцию программы или рубрики, которая поможет продвигать белорусские таланты в сфере музыки. К слову, к проекту подключились не только будущие журналисты, но и географы, юристы, таможенники.
Победители получат подарки и приглашение на стажировку в Белтелерадиокомпанию. Впервые конкурс "Тивиар" прошел в 2021 году. За два сезона профессиональное жюри оценило около сотни проектов. К конкурсу подключились старшеклассники и студенты со всей страны.
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