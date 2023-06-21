Финал третьего сезона молодежного проекта "Тивиар" - участники защищают проекты перед экспертной комиссией

Студенты и школьники, которые мечтают в будущем влиться в ряды журналистов, предлагают свои идеи, как пополнить телевизионный контент. Сегодня финал третьего сезона молодежного проекта "Тивиар". Его организовывает Белтелерадиокомпания совместно с факультетом журналистики БГУ.

Участники защищают проекты перед экспертной комиссией. В финале 30 лучших работ. Соревнуются конкурсанты в одной из традиционных номинаций - "Лучший проект для телевидения/YouTube" и "Лучший радиопроект/подкаст". Как и в прошлые годы, ограничений в тематике, жанре и форме нет. Проект прежде всего должен быть интересным и социально значимым.

Также в этом сезоне введена спецноминация "Фактор.ТВ". Конкурсантам предложили представить концепцию программы или рубрики, которая поможет продвигать белорусские таланты в сфере музыки. К слову, к проекту подключились не только будущие журналисты, но и географы, юристы, таможенники.

