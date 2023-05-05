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Финал Всебелорусского кросса "Победа" прошел в Минске - кому достался заветный трофей
День печати сегодня отмечали по-спортивному. 650 атлетов (профессионалов и любителей) со всех уголков страны приняли участие в финале Всебелорусского кросса "Победа" на призы издательского дома "Беларусь сегодня". Забег неизменно проходит накануне 9 Мая уже 25 лет. Активисты преодолевали дистанцию в пять километров. Дополнительным препятствием выступила погода, а именно дождь и град. У кросса есть еще одна добрая традиция - победителям общекомандного зачета вручается переходящий Кубок. И в этом году заветный трофей достался столичным спортсменам.
Параллельно с Всебелорусским кроссом "Победа" состоялся и Кубок страны. На этом старте были заявлены сильнейшие атлеты национальной команды и резервисты. В забеге на пять километров у мужчин лучшим оказался Сергей Платонов из Могилева. Он в очередной раз подтвердил свое лидерство. Среди девушек не было равных минчанке Анне Спариш.
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