Финал Всебелорусского кросса "Победа" прошел в Минске - кому достался заветный трофей

День печати сегодня отмечали по-спортивному. 650 атлетов (профессионалов и любителей) со всех уголков страны приняли участие в финале Всебелорусского кросса "Победа" на призы издательского дома "Беларусь сегодня". Забег неизменно проходит накануне 9 Мая уже 25 лет. Активисты преодолевали дистанцию в пять километров. Дополнительным препятствием выступила погода, а именно дождь и град. У кросса есть еще одна добрая традиция - победителям общекомандного зачета вручается переходящий Кубок. И в этом году заветный трофей достался столичным спортсменам.