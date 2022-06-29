Финал второго сезона "Тивиар": какие идеи сразили жюри?

Яркие и творческие проекты представили в финале второго сезона молодежного проекта "Тивиар", организованного Белтелерадиокомпанией совместно с факультетом журналистики БГУ. На конкурс подали заявки студенты, абитуриенты и старшеклассники со всех уголков страны. Из 50 в финал прошли только 27. Перед финалом ребята посетили самый крупный медиахолдинг страны, где им рассказали про то, как строится работа репортера, ведущего и режиссера, также провели мастер-классы по ораторскому мастерству. А как сегодня защищали проекты перед профессиональным жюри, расскажет Дарья Рачко.

В стенах журфака 9-классница Ивановской школы Анастасия Ксенда мечтает учиться с 8 лет. Для этого уже есть и серьезное подспорье - публикуется в районной газете и темы зачастую предлагает сама. Как только появилась идея, сразу за реализацию. Поэтому и ее "Новый взгляд" (так называется ток-шоу) на черновике долго не задержался. Узнала о "Тивиаре" и отправила заявку.





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Анастасия Ксенда, победительница проекта "Тивиар": Проект нацелен на помощь подросткам, так как в XXI веке остро стоит вопрос взаимопонимания между ними. Это будет проект в формате телевидения или YouTube. Подростки нам будут отсылать вопросы, которые их волнуют. Приглашенными гостями будут либо психологи, либо родители, которые сталкивались с ситуациями.

Реализоваться творчески Анастасия Кравченко предлагает в Доме талантов. Финалистке шоу Х-Factor закулисье съемочного процесса полюбилось так, что детали легли и в идею сценария. По нему под руководством опытных педагогов по вокалу, хореографов и блогеров участники будут заниматься музыкой, танцами и записывать тик-токи или влоги, а к концу недели на отчетном концерте показывать свои результаты. Но и здесь не без правил (никаких телефонов и интернета), чтобы полностью погрузиться в творческий процесс.





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Анастасия Кравченко, финалистка проекта "Тивиар": Здесь я решила, что целевая аудитория от 18 по 50 лет. Помимо всего творческого, будет и экскурсия по Беларуси. Тут мы рассказываем про страну. Это будет в игровой форме, которая будет интересна зрителям.

От реалити-шоу до общественно-политических и социальных программ. Шансом воплотить идею в жизнь воспользовались студенты, абитуриенты и старшеклассники. Всего на конкурс подали около 50 заявок из всех регионов страны. Отобрали 27 лучших.





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Алеся Кузьминова, завкафедры телевидения и радиовещания факультета журналистики БГУ: В теленоминации мы взяли 13 проектов студентов и 7 проектов школьников. Т.е. мы стремились, скажем так, не раздувать номинацию. Все-таки это конкурс. Здесь есть конкуренция. Но при этом за счет того, что участвует много студентов с журфака, мы решили поощрить школьников, чтобы у них было больше возможностей.

Виталий Дроб, финалист проекта "Тивиар": Наш проект называется "Культурный выход". Если кратко, это о том, куда сходить и как туда прийти. Мы обозреваем некоторые мероприятия, выставки, концерты, показы, которые проходят в Минске и в принципе в Беларуси. На защиту своего проекта у ребят было 10 минут. В креативных идеях участников экспертная комиссия - а это сотрудники медиахолдинга и кафедры телевидения и радиовещания БГУ - прежде всего оценивали оригинальность идеи, ее воплощение и презентацию.





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Сергей Хаментовский, директор главной дирекции Агентства теленовостей: Идеи хорошие, не хватало качественных презентаций, хочется какой-то визуализации, хотя бы в PowerPoint. Я уже не говорю про какие-то студийные схемки или репортажные. Какие-то есть с непониманием производственных процессов, но самое главное - ребята, у них горят глаза, они очень интересны, креативны. Если у них есть желание, мы готовы их подстажировать.

Это было действительно очень интересно, поначалу немного волнительно. Но все же я была настроена позитивно. Ксения Смирнова, обладательница диплома первой степени в номинации "Лучший радиопроект/подкаст"

Стали известны имена победителей. Обладателем диплома первой степени в номинации "Лучший радиопроект\подкаст" стала Ксения Смирнова с ток-шоу “Анонимус”. Дарья Скворцова победила в номинации "Лучший проект для телевидения\YouTube" среди школьников с проектом “Падарожнічаю па роднай зямлі”, а среди студентов - "Труд молодежи" и его автор Алеся Мычко.