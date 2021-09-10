Финал XII Национального конкурса красоты "Мисс Беларусь" состоится 10 сентября во Дворце спорта

Сегодня станет известно имя обладательницы титула "Мисс Беларусь - 2021". 29 красавиц из разных уголков поборются за звание самой красивой девушки страны. В эти минуты в столичном Дворце спорта начинается шоу, которое раскроет интригу конкурса. Сюжет финала вдохновлен белорусскими легендами и праздниками. Специально для этой части шоу сшили эксклюзивные костюмы. Через образ белорусок постараются раскрыть образ всей страны.