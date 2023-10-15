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Финалист конкурса "Учитель года" Евгений Кришталь поделился секретом своего успеха в педагогической карьере
Герой проекта "Мирные люди" своим местом для жизни выбрал малую родину, историю которой он начал изучать, представьте себе, в 5 лет. Именно старинное копье, которое в детстве Евгений Кришталь нашел у бабушки на грядке, и вовлекло его в этот удивительный мир, познания себя и своей родины через предмет - история.
Финалист конкурса "Учитель года", преподаватель истории и обществоведения - в специальном проекте АТН "Мирные люди".
Евгений Кришталь уверен, что каждый педагог, приходя в профессию, берет на себя огромную ответственность. Ему нужно на своем примере воспитать в своих учениках понимание важности мира и созидания.
Мне всегда казалось, что история - это очень легкий и простой предмет. Можно сесть на кресло взять книгу, укутаться в одеяло и читать часами. Я думаю, самое главное в профессии учителя истории - уметь рассказывать истории, увлечь детей. Не только передавать знания, но и вдохновлять, чтобы они сами эти знания добывали.
По словам Евгения Кришталя, дети всегда хотят, чтобы их слышали. Ведь у них есть множество разных проблем, которые взрослому могут показаться мелочью, но для ребенка - это ситуация, которую нужно решить. "У них огромное количество интересов, многие интересуются гаджетами. И этим можно воспользоваться. Если дети много времени проводят в социальных сетях, нужно идти в социальные сети. Учителя работают с лучшими представителями человечества".
Преподаватель истории поделился, что его секрет успеха в том, что он помнит, каким сам был ребенком и чего сам хотел в маленьком возрасте.
"Историю можно сравнить с семейной памятью. Если человек не знает своих корней, то он просто теряет эти корни, не может самоопределиться, поставить себе цель. А история, по сути, память народа, целых поколений, живших до него. И в итоге получается, что человек, изучая историю, узнает не только о прошлом и настоящем, но и закладывает фундамент для своего будущего", - подытожил Евгений Кришталь.
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