Финалист конкурса "Учитель года" Евгений Кришталь поделился секретом своего успеха в педагогической карьере

Герой проекта "Мирные люди" своим местом для жизни выбрал малую родину, историю которой он начал изучать, представьте себе, в 5 лет. Именно старинное копье, которое в детстве Евгений Кришталь нашел у бабушки на грядке, и вовлекло его в этот удивительный мир, познания себя и своей родины через предмет - история.

Финалист конкурса "Учитель года", преподаватель истории и обществоведения - в специальном проекте АТН "Мирные люди".

Евгений Кришталь уверен, что каждый педагог, приходя в профессию, берет на себя огромную ответственность. Ему нужно на своем примере воспитать в своих учениках понимание важности мира и созидания.

Мне всегда казалось, что история - это очень легкий и простой предмет. Можно сесть на кресло взять книгу, укутаться в одеяло и читать часами. Я думаю, самое главное в профессии учителя истории - уметь рассказывать истории, увлечь детей. Не только передавать знания, но и вдохновлять, чтобы они сами эти знания добывали. Евгений Кришталь, финалист конкурса "Учитель года", преподаватель истории и обществоведения

По словам Евгения Кришталя, дети всегда хотят, чтобы их слышали. Ведь у них есть множество разных проблем, которые взрослому могут показаться мелочью, но для ребенка - это ситуация, которую нужно решить. "У них огромное количество интересов, многие интересуются гаджетами. И этим можно воспользоваться. Если дети много времени проводят в социальных сетях, нужно идти в социальные сети. Учителя работают с лучшими представителями человечества".

Преподаватель истории поделился, что его секрет успеха в том, что он помнит, каким сам был ребенком и чего сам хотел в маленьком возрасте.