3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Финалист шоу "Фактор.by" Владимир Арутюнян встретился со своими поклонниками
Финалист шоу "Фактор.by" Владимир Арутюнян встретился со своими поклонниками в родном педуниверситете. Выпускник факультета эстетического образования, магистрант. Сегодня на своей первой фан-встрече он спел, рассказал о закулисье "Фактора", над чем работает сейчас и какой релиз ждать в ближайшее время. Правда, это остается пока в секрете.
Очень рад, что моя первая фан-встреча будет проходить у меня в университете, потому что, как говорится, и стены помогают в родном месте. И мне это очень волнительно. Хочется сделать все максимально качественно, хочется пообщаться с людьми. Мы занимаемся над написанием новой песни. Зрители Белтелерадиокомпании, слушатели радио услышат ее самыми первыми.
Мы были с детьми на финале, смотрели все эфиры, очень болеем за Вову. Он из Борисова и мы из Борисова. Такие родственные души, конечно, мы фанаты. Каждую песню очень поддерживаем.
Поддержать артиста сегодня приехали его друзья, родственники и финалисты шоу "Фактор.by". Кстати, первая фан-встреча Марго Новик пройдет завтра. Зарегистрироваться на нее можно по ссылке в Instagram певицы.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Пакистане свадебный автобус с гостями упал в реку
Минчанка трижды выносила чужие кроссовки из раздевалки спортзала
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП