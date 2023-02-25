Финалист шоу "Фактор.by" Владимир Арутюнян встретился со своими поклонниками

Очень рад, что моя первая фан-встреча будет проходить у меня в университете, потому что, как говорится, и стены помогают в родном месте. И мне это очень волнительно. Хочется сделать все максимально качественно, хочется пообщаться с людьми. Мы занимаемся над написанием новой песни. Зрители Белтелерадиокомпании, слушатели радио услышат ее самыми первыми.

Владимир Арутюнян, финалист шоу "Фактор.by"