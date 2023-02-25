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Финалист шоу "Фактор.by" Владимир Арутюнян встретился со своими поклонниками

Финалист шоу "Фактор.by" Владимир Арутюнян встретился со своими поклонниками в родном педуниверситете. Выпускник факультета эстетического образования, магистрант. Сегодня на своей первой фан-встрече он спел, рассказал о закулисье "Фактора", над чем работает сейчас и какой релиз ждать в ближайшее время. Правда, это остается пока в секрете.

Очень рад, что моя первая фан-встреча будет проходить у меня в университете, потому что, как говорится, и стены помогают в родном месте. И мне это очень волнительно. Хочется сделать все максимально качественно, хочется пообщаться с людьми. Мы занимаемся над написанием новой песни. Зрители Белтелерадиокомпании, слушатели радио услышат ее самыми первыми.
Владимир Арутюнян, финалист шоу "Фактор.by"
Мы были с детьми на финале, смотрели все эфиры, очень болеем за Вову. Он из Борисова и мы из Борисова. Такие родственные души, конечно, мы фанаты. Каждую песню очень поддерживаем.
Яна Васильева, методист управления воспитательной работы с молодежью БГПУ ИМ. М. Танка

Поддержать артиста сегодня приехали его друзья, родственники и финалисты шоу "Фактор.by". Кстати, первая фан-встреча Марго Новик пройдет завтра. Зарегистрироваться на нее можно по ссылке в Instagram певицы.

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