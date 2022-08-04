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Финалистка Х-FACTOR BELARUS о секрете удачного выступления и не только
Она работала на автомойке, а стала финалисткой шоу Х-FACTOR BELARUS. На кастинг проекта ехала из Удмуртии на автомобиле двое суток, преодолев почти 2 тысячи километров. Вокальный тренер и исполнительница Анета Капба вновь на "Беларусь 1" - на этот раз в студии программы "Скажинемолчи". Почему уроженка Ижевска исполняет преимущественно песни, которые пишет сама? Что дал ей первый сезон шоу талантов и почему не осталась в Минске? О премьере новой песни и об отношении к нашей стране.
Я не была в Беларуси, к сожалению, до взрослого возраста, и когда я в первый раз приехала, я абсолютно влюбилась. Я даже не знаю, как это объяснить. Эта энергетика, этот уют - все так красиво, аккуратно, вкусно, все такие приветливые. Интересный, единый, обалденный, очень крутой организм, поэтому я каждый раз приезжаю.
В преддверии общенационального кастинга вокального шоу "ФАКТОР. BY" финалистка первого сезона проекта поделилась секретами удачного выступления.
Будьте собой, будьте настоящими. Не достаточно быть хорошим вокалистом, нужно выдать энергетику, ничего не бояться. В общем, подарите в момент времени себя, свое творчество, свой голос людям, которые вас слушают. И не ориентируйтесь конкретно на жюри - там много людей.
О жизни до и после шоу талантов в Беларуси в ответах Анеты Капбы смотрите в полном выпуске "Скажинемолчи" на сайте Белтелерадиокомпании, в YouTube и Telegram.
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