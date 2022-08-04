Финалистка Х-FACTOR BELARUS о секрете удачного выступления и не только

Я не была в Беларуси, к сожалению, до взрослого возраста, и когда я в первый раз приехала, я абсолютно влюбилась. Я даже не знаю, как это объяснить. Эта энергетика, этот уют - все так красиво, аккуратно, вкусно, все такие приветливые. Интересный, единый, обалденный, очень крутой организм, поэтому я каждый раз приезжаю.

Анета Капба, финалистка шоу Х-FACTOR BELARUS