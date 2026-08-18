Финалистки конкурса "Краса Беларуси - 2026" встретились с председателем БСЖ

В преддверии большого финала республиканского конкурса "Краса Беларуси-2026" состоялась важная встреча организаторов и финалисток. Председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская лично пообщалась с участницами, которые приехали в Минск со всей страны.

В центре внимания оказались вопросы подготовки к шоу, социальные инициативы, демография и популяризация многодетности. Ведь все 23 финалистки - не просто красивые женщины, они доказывают своим примером: быть мамой в Беларуси - это престижно.

Финал конкурса пройдет 22 августа в Минске. География участниц впечатляет: от столицы до малых деревень. Среди них - женщины самых разных профессий: от силовых структур до сельского хозяйства.

В финале участницам предстоит продемонстрировать не только внешнюю красоту и грацию, но и творческие способности, умение держаться на сцене.

Конкурс "Краса Беларуси" проводится с 2020 года и за это время стал значимым событием в жизни страны, символизируя величие материнства, силу души и гордость за свою землю.