Финалистки конкурса "Краса Беларуси" попробовали себя в роли ведущих на Макаенка, 9

В преддверии финала республиканского конкурса "Краса Беларуси - 2026" Белтелерадиокомпания пригласила на масштабную экскурсию по закулисью телевидения финалисток. Прекрасные участницы уже попробовали себя в роли ведущих.

Участницам показали легендарные студии

В Белтелерадиокомпании гостят 23 замечательные девушки - многодетные мамы и финалистки конкурса "Краса Беларуси - 2026", финал которого состоится уже в эту субботу, 22 августа. Их график расписан по минутам, и сегодня они пришли, чтобы своими глазами увидеть и прочувствовать магию телевидения.

Участницам показали легендарные студии "Первого информационного", откуда выходят новости, а также знаменитые студии трехсотка и шестисотка, побывали за кулисами программы "Скажинемолчи".



Девушки попробовали себя в качестве телеведущих и экспромтом записали мотивационные обращения для конкурса. Голос, дикция и умение донести мысль до зрителя у каждой оказались на высоте.

Алиса Проскушкина, финалистка конкурса "Краса Беларуси - 2026": "Каждый день насыщен определенной программой. Сегодня мы впервые побывали в Белтерадиокомпании. Эмоции зашкаливают. Здесь так интересно. Каждая комната таит в себе какие-то интересные тайны. И сегодня вот нам рассказали, как проходит съёмка передачи. Девочки в восторге".

Ольга Бравко, финалистка конкурса "Краса Беларуси - 2026": "В восторге от этой экскурсии, от того, что я могу заглянуть в это закулисье, окунуться в эту атмосферу, насладиться этим. Потому что мы мамы, мы занимаемся детьми, строим карьеру, занимаемся общественной деятельностью. Но вот так со стороны заглянуть, окунуться, почувствовать себя частью этого - это, конечно, стоит многого".

Александра Никифорова, основательница конкурса "Краса Беларуси - 2026": "У нас два дня уже позади. Но девушки очень устали, потому что у них море эмоций. Было в понедельник заселение, тут же поехали на примерку вечерних образов. Особенное волнение, потому что в этих нарядах они выйдут за номинациями. Прошли множественные примерки. Это национальные образы и так далее. У нас пять выходов в финале. Сегодня мы в гостях у вас, и снова у нас примерки. С трех часов дня мы переключаемся на постановку. Сцена нестандартная, секрет такой, но там устанавливается определенная конструкция, чтобы сделать ее какой-то интересной для постановок".

Благодаря этой экскурсии конкурсантки смогли почувствовать себя более уверенно и проявить свои ораторские качества перед специалистами, поскольку в финале им предстоит продемонстрировать не только внешнюю красоту и грацию, но и творческие способности, умение держаться на сцене. И в завершение хочется пожелать участницам удачи, уверенности в себе и самых запоминающихся выступлений!