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Финалисток областного конкурса "Женщина года" наградили в Молодечно

Финалисток областного конкурса "Женщина года" наградили в Молодечно

Успешная бизнесвумен, хозяйка деревни или одаренный семейный фотограф. Сегодня, накануне праздника Восьмое марта, в Молодечно поздравления получили двадцать семь финалисток областного конкурса "Женщина года". Это те, кто посвятил свою жизнь науке, медицине, образованию, сельскому хозяйству, культуре или социальной защите населения.

На торжестве присутствовала и наш корреспондент Надежда Сербиненко. Она познакомилась с конкурсантками.

Молодечненский Дворец культуры сегодня будто цветник. Здесь награждают финалисток областного конкурса "Женщина года". В список номинанток вошли 27 представительниц разных районов области. Все они не только лучшие в своих коллективах, активные в общественной деятельности, но и любимые мамы и жены в своих семьях.

В списке победителей и семейный фотограф Екатерина Митина. Ее работы украсили холл Дворца культуры и сразу привлекли взгляды всех присутствующих. Свое вдохновение в фотографии она нашла в семейных историях.

В номинации "Духовность и культура" победила журналистка Зоя Михновец. Главный редактор солигорского телевидения в профессии более двадцати лет и много своих материалов посвятила теме женщин в профессии.

Мать семерых детей из Дзержинска также в числе победителей конкурса. Кроме воспитания сыновей и дочерей Таисия Карпович успевает заниматься и благотворительностью.

Конкурс среди лучших представительниц прекрасной половины Минской области проводится ежегодно, и это - своеобразная поддержка женщины в обществе, ее работы в разных сферах жизни. Все двадцать семь победительниц получили грамоты и статуэтки на память о том, что каждая из них - личность, достойная восхищения и искренней благодарности.

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