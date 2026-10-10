Финалисты конкурса "Семья года" представят традиции и социально значимые проекты

Самый искренний, душевный и по-настоящему теплый конкурс проходит в Беларуси - в столице стартовал финал республиканского конкурса "Семья года".

10 октября во Дворце спорта царит вся гамма чувств и эмоций: и трепетное волнение, и радость, но главное - единство и сплоченность. Здесь разрешится интрига самого душевного конкурса - "Семья года". В финал вышли 7 многодетных семей - лучшие представители областей и Минска.

В этом сезоне конкурс впервые проходит в формате телевизионного шоу. Участники представят творческие визитки с традициями, увлечениями своей семьи, а также социально значимые проекты, приуроченные Году белорусской женщины. Позади месяцы упорных репетиций и подготовки.

Семья Свиридюк, финалисты конкурса "Семья года - 2026" (Брестская область): "У нас социальный проект "Хлеб в ладонях поколений". Мы захотели взять именно этот проект. У нас традиция печь хлеб, и мы захотели поделиться ею со всеми. Не все пекут хлеб в русской печи, и тем самым захотели еще оказать помощь пожилым людям. Мы делали выставки, угощали пирогами, люди жертвовали деньги, и все деньги пошли на приобретение средств технической реабилитации".

Семья Соболевских, финалисты конкурса "Семья года - 2026" (Минская область): "Мы надеемся, что все семьи будут удивлять сплоченностью, единством, хорошим настроением и позитивом. Самое главное – чтобы зрители, члены жюри от нас почувствовали позитив, теплые семейные, душевные нотки".

Сегодня в Беларуси живут порядка 120 тыс. многодетных семей. И каждая династия - это прочный фундамент независимого государства. Комплексная поддержка материнства, детства и укрепление авторитета родителей остаются незыблемым приоритетом социальной политики Беларуси.

"Цель этого конкурса - показать, что многодетная семья - это счастливая семья. Это семья, которая живет одними идеями, одними мыслями, и это пример молодому поколению, что сегодня рождение детей не обуза, а счастье. Счастливые семьи - это тот фундамент нашей Беларуси, которая будет развиваться и идти вперед", - отметил министр труда и социальной защиты Беларуси Андрей Лобович.

Нынешний конкурсный сезон побил рекорд: 630 семей из разных уголков Беларуси участвовали в отборочных турах.

Участие в конкурсе - уже большая общая победа, ведь главное богатство этих семей - любовь, детский смех и взаимная поддержка.