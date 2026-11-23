Краткий пересказ от ИИ

Талант-шоу "Фактор. BY. Дети" вновь срывает овации! В концертном зале "Минск" финалисты первого сезона дали большой отчетный концерт. Полюбившиеся поклонникам проекта хиты и новые песни - исключительно живой звук. Расскажем, куда дальше растут признанные вами маленькие звезды и за что так полюбили поклонники флагман Белтелерадиокомпании.

Сначала они работали на зачетку, теперь зачетка - на них. Вечер встреч выпускников маленького "Фактора" начался не по концертному сценарию, а с фото, автографов и любви публики.

Шура Зинкевич, финалистка талант-шоу "Фактор.BY. Дети":

"Фактор. BY" навсегда останется в моем сердечке, я его никогда не забуду — вот так полюбила. Сейчас мы на большом концерте этого проекта, и я хочу сказать, что очень рада, что мы его сделали и что я встретилась со своими друзьями".

За пять месяцев после последнего эфира ни один из финалистов не исчез с поля зрения: выступали на оупен-эйрах в Могилеве, Гродно, пели и в День народного единства во Дворце спорта, а сейчас радуют премьерами.

Тася Бодяко, суперфиналистка талант-шоу "Фактор.BY. Дети":

"Эта песня о том, что у каждого человека есть свой талант, и не нужно стесняться его показывать. Я считаю, что скромность абсолютно ни к чему".

Ни дня на передышку - и у коллег по цеху. Победитель "Нашего поколения" Марго Зингман - в факторовском строю. В кулуарах ребята поздравляли объятьями.

Марго Зингман, победительница международного телевизионного конкурса детской авторской песни "Наше поколение":

"Когда я вернулась с конкурса "Наше поколение", меня так все поддерживали ребята: и писали, и звонили, и голосовали. Настолько большое счастье, что у нас такая дружеская, классная и теплая атмосфера".

Наши дети на связи ежедневно. Не забывают друг о друге, ровно как о них не забыли и зрители талант-шоу. "Пристегните ремни, взлетаем!" - предупредил ведущий вечера Никита Белько, но руки партера то и дело взмывали ввысь: важно же оставить в смартфоне на память эксклюзивные коллаборации с финалистами взрослого "Х-Фактор. Беларусь".

Влада Табола, победительница талант-шоу "Фактор. BY. Дети":

"Публика здесь просто нереальная, очень теплая. Я очень рада в очередной раз встретиться со всеми ребятами. Это очень теплая встреча".

За кулисами - четко слаженная суета, возвращающая в прямые эфиры. Хореографические группы в поддержку. На сцене - меньше разговоров, больше таланта и полюбившихся песен именно в их исполнении.

Надежда Сподабаева, суперфиналистка талант-шоу "Фактор.BY. Дети":

"Принимали меня очень тепло, зрители такие добрые, такие светлые, такие гостеприимные. Безумно их благодарю".

Из России специально на гала-вечер приехали Аким Абергенов и Кирилл Усов, чтобы подпитаться белорусскими аплодисментами.

Кирилл Усов, суперфиналист талант-шоу "Фактор.BY. Дети":

"Белорусская публика всегда очень теплая и принимает всегда очень тепло. Я уже не раз рассказывал, что для меня было огромное счастье и благодарность всем белорусским зрителям, телезрителям, которые голосовали за меня в прямых эфирах, что я дошел до суперфинала и был на четвертой строчке".

Но, судя по искрящимся взглядам и овациям стоя, для всех поклонников проекта наши дети - победители.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

"Я действительно фанат "Фактор. BY. Дети". Я, конечно же, погружена, и мне нравились все проекты. Мы сейчас с огромным удовольствием следим за взрослым, "60+" - это вообще потрясающая, душевная, глубокая история. Но то, что мы видели в первом сезоне "Фактор. BY. Дети" и сегодня на сцене, - это, наверное, беспрецедентно для нашей страны. Это настолько эмоционально, искренне и по-настоящему. Глядя на эту сцену, глядя на зал, на влюбленные глаза зрителей, которые смотрят на этих маленьких начинающих артистов, хочется верить, что у нашего белорусского искусства и шоу-бизнеса большое-большое будущее. Все ради этого".

Уже в феврале Белтелерадиокомпания продолжит знакомить зрителей с талантливым будущим. Начнем съемки второго сезона шоу "Фактор. BY. Дети", чтобы растить и делать заслуженно популярными юные голоса Беларуси.