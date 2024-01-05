Финалисты "Фактор.by" выбрали песни своим конкурентам - что из этого вышло, смотрите в эфире на "Беларусь 1"

На этой неделе финалисты проекта "Фактор.by" поменялись местами с наставниками и выбрали песни своим конкурентам. Уже сегодня шестерка покажет себя в деле. Кроме того, ребята сформировали дуэты. Что из этого получится, покажет эфир. Команда "Фактор.by" готовит яркое шоу, а по условиям уже этим вечером проект покинет еще один участник.

"Как только закончился новогодний эфир, началась работа над выбором нового репертуара. Начались съемки визиток, поэтому я не ездил к себе домой. Остался в Минске, больше поспал, чем обычно. Но в целом работа не останавливалась. И уже с субботы мы начали готовить песню, разбирать какие-то ее куски", - поделился финалист шоу "Фактор.by" Алексей Будько.