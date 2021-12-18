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Финалисты шоу X-Factor Belarus сегодня споют о родителях
Факт
Финалисты шоу X-Factor Belarus споют о самом главном - о родителях. Самые важные слова любви и безграничного уважения прозвучат со сцены народного проекта уже сегодня вечером в прямом эфире. Накануне у финалистов состоялась генеральная репетиция сегодняшнего концерта, а также встреча с наставниками. За неделю команда Белтелерадиокомпании, а это более 100 человек, поставила по сути два концерта: первое отделение - родителям, а второе кроет в себе много каверзов. Финалисты путем жеребьевки получат "задания от конкурентов" - нужно будет исполнить композиции, которые выберут их соперники.
Сегодня финалистов останется только трое. Кто пройдет в суперфинал шоу X-Factor Belarus, решат телезрители уже этим вечером. Голосуйте!
Звоните или отправляйте СМС - не более 5 разза одного исполнителя.
Имя триумфатора проекта узнаем 25 декабря. Именно этому человеку достанутся ключи от автомобиля GEELY. Специальный приз готовит и Генеральный продюсерский центр Белорусского радио.
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