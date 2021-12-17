Финалисты шоу X-Factor Belarus споют о родителях - участники готовят эмоциональный эфир

Финалисты шоу X-Factor Belarus споют о самых главных в жизни людях - о своих о родителях. Пятерка лучших из лучших готовит эмоциональный эфир.



Самые важные слова любви и безграничного уважения прозвучат со сцены народного проекта. Для того, чтобы признания получились одновременно личными и по-телевизионному масштабными, в закулисье работают более 100 человек - команда Белтелерадиокомпании. Детали постановок до прямого эфира мы раскрывать не можем, поэтому зрителям остается набраться терпения до вечера субботы. У концерта будет два отделения. Во втором финалисты путем жеребьевки получат "задания от конкурентов" - нужно будет исполнить композиции, которые выберут их соперники.



Судьба финалистов, которые продолжают борьбу за победу в шоу X-Factor Belarus по-прежнему в руках телезрителей. Голосуйте! Вы можете видетьпятерку артистов, которые выступят завтра, и их номера. Имя триумфатора проекта узнаем 25 декабря. Именно этому человеку достанутся ключи от автомобиля GEELY. Специальный приз готовит и Генеральный продюсерский центр Белорусского радио.