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Финалисты военно-патриотического турнира "Вызов" побывали на экскурсии в Белтелерадиокомпании

Финалисты республиканского военно-патриотического турнира "Вызов" побывали на экскурсии в Белтелерадиокомпании. Школьники из Брестского, Витебского, Гродненского и Гомельского регионов в крупнейшем медиахолдинге страны впервые. Юные патриоты увидели самую большую студию - "600 метров", откуда выходят программы "Клуб редакторов", "Добрай раницы, Беларусь!", "Главный эфир" и "Белорусское времечко", попробовали себя в роли ведущих новостей и телеоператоров, узнали много нового о медийных профессиях и ознакомились с историей белорусского телевидения и радио.

Очень трепетно оказаться здесь, в этой студии, когда вырос на передачах БТ. Здесь классно, интересно и очень необычно! Казалось, что это что-то мистическое. Но, оказывается, все достаточно просто. Ребята работают - обычные люди. Аппаратные очень интересные.
Александр Самусенко, член РОО "Патриоты Беларуси"
Я смотрела по телевизору и не представляла, насколько все это масштабно! Здесь, правда, очень много работают. По телевизору иначе ощущается. Когда ты тут стоишь, вообще другие эмоции.
Надежда Милто, участница военно-патриотического турнира "Вызов"

Сегодня у участников турнира экскурсионный день. Вечером их ждет размещение в учебном центре Военной академии Беларуси, а завтра школьники вновь окажутся на боевой передовой. Проверка на прочность и выносливость продолжается!

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