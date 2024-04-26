Финалисты военно-патриотического турнира "Вызов" побывали на экскурсии в Белтелерадиокомпании

Очень трепетно оказаться здесь, в этой студии, когда вырос на передачах БТ. Здесь классно, интересно и очень необычно! Казалось, что это что-то мистическое. Но, оказывается, все достаточно просто. Ребята работают - обычные люди. Аппаратные очень интересные.

Александр Самусенко, член РОО "Патриоты Беларуси"