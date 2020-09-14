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Финальные соревнования акции "За Беларусь!" прошли в Молодечно
Минская область спортивная - за Беларусь. Финальные соревнования акции прошли в Молодечно. Участниками турнира стали команды из всех районов и города Жодино. Все они соревновались в разных видах спорта - подтягивание на перекладине, прыжки в длину с места, бег. Березинский район представили любители и поклонники здорового образа жизни - команда из 10 человек разного возраста.
По итогам турнира десятки спортсменов, которые заняли призовые места в разных возрастных группах и номинациях, награждены почетными грамотами. Разыграно 108 медалей.
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