Финальные тактические эпизоды "Славянского братства - 2020"

Для выполнения задач по охране Союзного государства полностью сформирована сводная батальонная тактическая группа войск Беларуси и России. Сейчас на полигоне Брестский проходят финальные эпизоды учения "Славянское братство - 2020". В одном из них войскам предстояло атаковать небольшие группы бандформирований, которые остались у условного противника. После обстрела боевиков из различных орудий парашютно-десантные роты провели окончательную зачистку местности.



А на Гожском полигоне подразделения 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады во взаимодействии с батальонной тактической группой парашютно-десантного полка Вооруженных сил России провели разведывательно-поисковые действия с форсированием водной преграды. В результате был блокирован и уничтожен условный противник. Уже завтра войска начнут возвращаться в места постоянной дислокации.



