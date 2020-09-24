Финальные тактические эпизоды "Славянского братства - 2020"

Для выполнения задач по охране Союзного государства полностью сформирована сводная батальонная тактическая группа войск Беларуси и России. Об этом Агентству теленовостей рассказал командующий Силами специальных операций. Как отметил Вадим Денисенко, создание совместного подразделения было одной из целей учений "Славянское братство - 2020". Сейчас на полигоне Брестский проходят финальные тактические эпизоды. В одном из них войскам предстояло атаковать небольшие группы бандформирований, которые остались у условного противника после уничтожения его основных сил. После обстрела боевиков из различных орудий парашютно-десантные роты провели окончательную зачистку местности от террористический формирований.







В это же время на Гожском полигоне подразделения 6-й отдельной гвардейской механизированной бригадыво взаимодействии с батальонной тактической группой парашютно-десантного полка Вооруженных Сил России провели разведывательно-поисковые действия с форсированием водной преграды. В результате был блокирован и уничтожен условный противник. По замыслу учений, после завершения маневров 25 сентября все задействованные войска начнут возвращаться в места постоянной дислокации.



