Продолжаются народные гулянья и сейчас. Ярмарки, турнир по силовому экстриму, велоквест, уличные гонки, дискотеки и еще десятки развлекательных и познавательных проектов. Финальным аккордом торжества станет гала-концерт у стелы "Минск - город-герой". Там сейчас находится съемочная группа Агентства теленовостей.

На связи - корреспондент Инна Пилевич. Пасмурная погода отнюдь не помеха празднику. Это доказывают тысячи горожан и гостей столицы, которые в эти минуты собираются здесь, у стелы "Минск - город-герой". Зрители запаслись зонтами, дождевиками и находятся в ожидании грандиозного гала-концерта под открытым небом. Его первые аккорды прозвучат буквально через несколько минут. Начало намечено на 21:00.

Специально ко Дню Независимости у Музея Великой Отечественной на проспекте Победителей установлена сцена, световое и звуковое оборудование. Вскоре на подмостках появятся звезды отечественной эстрады. Концерт посвящен Году малой родины, объявленном в нашей стране. Программа будет состоять из 6 тематических блоков - по количеству областей. В каждом отделении выступят популярные артисты - уроженцы того или иного региона. В этот праздничный вечер для всей страны споют Алёна Ланская, Инна Афанасьева, Искуи Абалян, Тео, Анна Шаркунова, Лариса Грибалева, Анатолий Ярмоленко. И сейчас я попрошу режиссеров показать несколько интервью с артистами, которые нам удалось записать на бэкстэйдже.