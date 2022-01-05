Финальный этап акции "Елка желаний" прошел в Молодечно

В Молодечно прошел финальный этап благотворительной акции "Елка желаний" в городском Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Старт акции был дан еще 24 декабря. Руководители трех ведомств - Министерства спорта и туризма, Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Белорусского физкультурно-спортивного общества "Динамо" - сняли с елки шары с заветными желаниями воспитанников центра. И вот в такой праздничной атмосфере накануне Рождества мечты ребят, которые не теряют надежду и верят в чудо, были исполнены.



Уже в декабре 2022 года акция станет более масштабной. Письмо Деду Морозу смогут написать не только дети с ограниченными возможностями, но и те, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Сбор желаний будет проводиться еще и онлайн - в социальных сетях Министерства спорта.

