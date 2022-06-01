Финальный этап допризывной подготовки прошел в войсковой части 3214

Когда наши школьники видят этих парней, которые на год-два их старше и которые демонстрируют навыки рукопашного боя, у ребят загораются глаза. Они сравнили, как делают в школе и как они делают это в воинской части, как они владеют любым видом оружия. У наших ребят загорается огонь - и это большого стоит, и мы понимаем, что не зря проводим здесь время.

Александр Сидоренко, руководитель межшкольного Центра допризывной подготовки Первомайского района г. Минска