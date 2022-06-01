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Финальный этап допризывной подготовки прошел в войсковой части 3214
Строевая подготовка, сборка автоматов, рукопашный бой... Сегодня в войсковой части внутренних войск 3214 прошел учебно-полевой сбор для юношей - это, по сути, финал допризывной подготовки. Более полутысячи школьников, в числе которых и девушки, ознакомились с традициями спецназа. От истории и быта до практической отработки навыков - будущие защитники Отечества смогли примерить амуницию спецназа и даже отработать приемы рукопашного боя.
Здесь все дисциплинированные, все проходит по расписанию, по графику. Но при этом если нужна какая-то помощь, то они идут навстречу. Одолжить материалы, разобрать оружие, потому что не во всех школах есть.
Когда наши школьники видят этих парней, которые на год-два их старше и которые демонстрируют навыки рукопашного боя, у ребят загораются глаза. Они сравнили, как делают в школе и как они делают это в воинской части, как они владеют любым видом оружия. У наших ребят загорается огонь - и это большого стоит, и мы понимаем, что не зря проводим здесь время.
Главная задача - подготовка юношей к службе в вооруженных силах, а также воспитание мужественности и ответственности. А сами ребята отмечают, что такие занятия помогают освоиться, сделать более осознанный выбор в профессии.