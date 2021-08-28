3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Финальный этап фестиваля "Вытокі. Крок да Алiмпу" принимает Минск
Покоряли вершину спортивного Олимпа и в Минске.
После турне по городам Беларуси спортивно-культурный фестиваль "Вытокі. Крок да Алiмпу" принимает столица. Это седьмой и заключительный этап в этом году! Площадка возле Дворца спорта собрала выставки, фуд-корты, зоны с конкурсами и различными активностями. Традиционно главной из них стал Олимпийский квест, где каждый желающий мог проверить свои силы и сноровку, выполнить все задания и получить призы от организаторов - Национального олимпийского комитета Беларуси и партнеров фестиваля.
В гуще событий этот день провела наш корреспондент Кристина Камыш.
Уже четыре месяца фестиваль "Вытокі. Крок да Алiмпу" шагает по стране. Высшая цель - еще больше приобщить каждого белоруса к национальной культуре. Показать, насколько многогранна наша Синеокая, и объединить людей разных интересов и возрастов.
Карнавал культуры и спорта захватил все регионы Беларуси. Причем, организаторы специально выехали из областных центров и предпочтение отдали городам-стотысячникам. "Вытокі" побывали в Лиде, Орше, Кобрине, Мозыре, Бобруйске и Солигорске. А финальный аккорд, естественно, прозвучал в столице.
Однако самое главное, что фестиваль найдет свое продолжение, правда, уже в следующем сезоне.
Центр минского праздника развернулся у Дворца спорта. И от разнообразия площадок - а их было 50 - кружило голову. И даже периодический дождь не был помехой.
Каждый ребенок мог пройти олимпийский квест. Дети получали аккредитацию на старте. Затем на площадке выполняли тематическое задание. Если успешно, то организаторы ставили стик-наклейку. За 15 отметок можно было получить подарок на финише.
От традиционных видов (футбол, хоккей, гребля) до современных (паркур, стейтбординг, брейк-данс). К слову, последний вошел в олимпийскую семью и будет представлен на летних Играх в Париже. Как раз повод для занимающихся задуматься: есть целый цикл подготовки к главному старту четырехлетия.
Для детей "Вытокі" - это возможность за сутки опробовать множество видов спорта и, вероятно, выбрать путь жизни. А наши прославленные чемпионы на площадках - главная реклама.
Цыплят по осени считают. Как раз по всей стране сейчас идут наборы в спортивные секции перед старом нового учебного года.
Но не только спортом едины. Гостей фестиваля встречали стройные ряды местных умельцев. Накануне подвели итоги в конкурсе живописи. В городской ратуше можно ознакомиться с работами художников на экспозиции "Кола часу" и выставке детского рисунка.
А еще сегодня определили лучших молодых исполнителей. Кстати, победители получили не только дипломы и призы, но и возможность в будущем творчески развиваться вместе с лучшими белорусскими педагогами по вокалу.
В эти минуты продолжается праздничный концерт. А в 22:00 небо над Минском раскрасит фейерверк.
Президент
Все
Чемпионат по колке дров среди журналистов - атмосфера соревнований и полезные лайфхаки от Президента
Лукашенко: США продолжат давить на Европу экономически, потому что им не нужны конкуренты
Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного за преступления экстремистской направленности
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Политика
Все
Общество
Все
"Первый информационный" покажет специальный репортаж о III чемпионате по колке дров среди СМИ
Праздник с полесским колоритом - "Марафон единства" едет в Пинск
Чествование хлеборобов и музыкальные подарки - Полоцк принимает областные "Дожинки"
Полоцк готов к областным "Дожинкам" - афиша наполнена колоритными событиями
В мире
Все
В Амстердаме зафиксированы нападения на футбольных болельщиков - 2 человека похищены или убиты
"Хезболла" обстреляла базу израильских ВМС "Стелла Марис" под Хайфой
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Европейские лидеры ищут способ договориться с Трампом на саммите ЕПС в Будапеште
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов