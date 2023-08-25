Финальный этап фестиваля "Вытокi" начался с пресс-тура для республиканских и региональных СМИ

Пресс-туром для журналистов региональных и республиканских СМИ начался финальный этап культурно-спортивного фестиваля "Вытокі. Крок да Алімпу". Он проходит в Борисове. Гости одного из старейших городов Беларуси начали свое знакомство с регионом с посещения его сердца - Кафедрального собора Воскресения Христова - памятника архитектуры 19-го века.