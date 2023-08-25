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Финальный этап фестиваля "Вытокi" начался с пресс-тура для республиканских и региональных СМИ
Пресс-туром для журналистов региональных и республиканских СМИ начался финальный этап культурно-спортивного фестиваля "Вытокі. Крок да Алімпу". Он проходит в Борисове. Гости одного из старейших городов Беларуси начали свое знакомство с регионом с посещения его сердца - Кафедрального собора Воскресения Христова - памятника архитектуры 19-го века.
Кроме того, участники пресс-тура ознакомятся с историческим наследием и современной продукцией, представленными жителями и гостями города на любимой площади борисовчан - 900-летия. Фестиваль "Вытокі", отметим, организован Национальным олимпийским комитетом Беларуси.
Борисов - город, известный своими спортивными традициями. Отсюда вышли и олимпийские чемпионы, а футбольный клуб БАТЭ становился участником элитной группы Лиги чемпионов.
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