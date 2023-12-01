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Финальный этап "Кубка пятого канала" по бильярду проходит в Минске

Спорт как объединяющая сила. Бильярдный турнир "Кубок пятого канала" уже успел стать традиционным и в этом году проводится в третий раз. Хоть соревнования и наполнены дружеской атмосферой, каждый участник настроен только на победу. Так, в финальном этапе выступает и председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, а также руководитель телеканала "Беларусь 5" Павел Булацкий, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, председатель Белорусской федерации борьбы Алим Селимов и экс-хоккеист Олег Антоненко - он, к слову, один из главных фаворитов турнира. По итогам трех этапов соревнований до финального этапа дошли 12 лучших по рейтингу, волей жребия они были разбиты на четыре группы.

Люди все спортивные, многие занимались спортом на профессиональном уровне. Некоторые до сих пор имеют отношение к спорту. Поэтому проигрывать они точно не любят.
Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании
Здорово, что те, кто участвует, не только работают на своих рабочих местах, в кабинетах или где-то на соревнованиях, но и показывают свою великолепную физическую форму.
Павел Булацкий, главный директор дирекции телеканала "Беларусь 5
Спорт - в первую очередь это объединение. Здесь люди встречаются без галстуков. За столами хорошее времяпровождение. Я бы сказал - даже больше: здесь спортивно-дружеская обстановка.
Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы

Окунуться в невероятную соревновательную атмосферу можно на канале "Беларусь 5 интернет".

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