Финальный этап "Кубка пятого канала" по бильярду проходит в Минске

Спорт как объединяющая сила. Бильярдный турнир "Кубок пятого канала" уже успел стать традиционным и в этом году проводится в третий раз. Хоть соревнования и наполнены дружеской атмосферой, каждый участник настроен только на победу. Так, в финальном этапе выступает и председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, а также руководитель телеканала "Беларусь 5" Павел Булацкий, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, председатель Белорусской федерации борьбы Алим Селимов и экс-хоккеист Олег Антоненко - он, к слову, один из главных фаворитов турнира. По итогам трех этапов соревнований до финального этапа дошли 12 лучших по рейтингу, волей жребия они были разбиты на четыре группы.