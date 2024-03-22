Финальный тур интеллектуальной игры "Учись. Сберегай. Зарабатывай" прошел в Минске

Большой квиз - инициатива Беларусбанка и важная часть Недели финансовой грамотности, которая проводится с 18 по 24 марта. Республиканскому турниру предшествовали отборочные туры во всех регионах страны. Поэтому в финале - только лучшие команды, в каждой по 6 человек. Юным экспертам по финансовой грамотности предстояло не просто продемонстрировать свои знания. В помощь также логика, смекалка, командный дух и умение быстро ориентироваться. В общем все то, что помогает и во взрослой жизни.