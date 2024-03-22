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Финальный тур интеллектуальной игры "Учись. Сберегай. Зарабатывай" прошел в Минске
Минский государственный дворец детей и молодежи принимал сегодня финальный тур интеллектуальной игры "Учись. Сберегай. Зарабатывай".
Большой квиз - инициатива Беларусбанка и важная часть Недели финансовой грамотности, которая проводится с 18 по 24 марта. Республиканскому турниру предшествовали отборочные туры во всех регионах страны. Поэтому в финале - только лучшие команды, в каждой по 6 человек. Юным экспертам по финансовой грамотности предстояло не просто продемонстрировать свои знания. В помощь также логика, смекалка, командный дух и умение быстро ориентироваться. В общем все то, что помогает и во взрослой жизни.
Беларусбанк проводит интеллектуальную игру с 2017 года. И уже в 2018-м мероприятие вышло на республиканский уровень, охватив уже более 3 тыс. участников. И главное - с каждым разом интерес только растет.
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