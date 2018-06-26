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Финалом парада станет большое театрализованное шоу "Мой родный кут"
Прямо в эти минуты репетиция проходит на проспекте Машерова. Мы только что получили картинку с места. Здесь движение перекрыто. 3 июля две тысячи артистов представят все регионы, а в небо взмоет воздушный шар в форме сердца с надписью "Мая радзіма".
Основной площадкой 3-го июля по традиции станет территория у Дворца спорта и стелы "Минск - город-герой". Там в 9 вечера пройдет торжественный гала-концерт. А за час до полуночи в столице и всех областных центрах Беларуси прогремит праздничный салют.
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