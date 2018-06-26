Финалом парада станет большое театрализованное шоу "Мой родный кут"

Прямо в эти минуты репетиция проходит на проспекте Машерова. Мы только что получили картинку с места. Здесь движение перекрыто. 3 июля две тысячи артистов представят все регионы, а в небо взмоет воздушный шар в форме сердца с надписью "Мая радзіма".