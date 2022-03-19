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Финалы национального отбора на конкурсы "Славянского базара в Витебске" пройдут в Орше 19 марта
Сегодня станет известно, чьи голоса прозвучат за Беларусь на "Славянском базаре в Витебске". Финалы национального отбора пройдут во Дворце культуры Орши. Райцентр выбрали из-за статуса культурной столицы Беларуси. Менее трех часов остается до старта вокального состязания для детей.
Из претендентов на путевку 10 вокалистов из Минска, Могилева, Бреста, Молодечно и Поставского района. У многих в портфолио участие в крупнейших телевизионных проектах зарубежья. Ближе к вечеру отбор на международный конкурс "Витебск-2022" начнется у артистов от 18 до 31 года. Зрители "Беларусь 3" в прямом эфире увидят полномасштабное световое шоу в сопровождении хореографии. Старт трансляции в 12 и 17 часов. Со своими представителями определяются и в других странах.
"Славянский базар" пройдет в Витебске с 14 по 17 июля
Накануне объявили официальные даты фестиваля. Так, основные мероприятия "Славянского базара" пройдут в Витебске с 14 по 17 июля. Распоряжение подписал Александр Лукашенко. Кроме того, предусмотрен безвиз для въезда в Беларусь участникам и гостям фестиваля из 73 стран. В качестве пропуска достаточно предъявить билет на концерты "Базара".
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