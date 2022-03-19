Финалы национального отбора на конкурсы "Славянского базара в Витебске" пройдут в Орше 19 марта

Сегодня станет известно, чьи голоса прозвучат за Беларусь на "Славянском базаре в Витебске". Финалы национального отбора пройдут во Дворце культуры Орши. Райцентр выбрали из-за статуса культурной столицы Беларуси. Менее трех часов остается до старта вокального состязания для детей.



Из претендентов на путевку 10 вокалистов из Минска, Могилева, Бреста, Молодечно и Поставского района. У многих в портфолио участие в крупнейших телевизионных проектах зарубежья. Ближе к вечеру отбор на международный конкурс "Витебск-2022" начнется у артистов от 18 до 31 года. Зрители "Беларусь 3" в прямом эфире увидят полномасштабное световое шоу в сопровождении хореографии. Старт трансляции в 12 и 17 часов. Со своими представителями определяются и в других странах.

