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Финансирование научно-инновационной деятельности НАН Беларуси до 2025 г. составит более 72,5 млн руб.

Правительство Беларуси определило основные направления работы Национальной академии наук до 2025 г. На реализацию соответствующей госпрограммы потребуется чуть более 72 с половиной миллионов рублей. Программа направлена на развитие научно-инновационной деятельности и совершенствование инфраструктуры НАН Беларуси. В нее включено 6 подпрограмм, касающихся в том числе инновационного развития ЖКХ, белорусской антарктической станции и создания культурно-исторического центра науки. Также в рамках программы планируется провести и комплекс мероприятий по анализу и реализации основных направлений.

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