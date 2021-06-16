Финансирование протестов в Беларуси вызвало возмущение депутата Польского сейма

Варшава должна прекратить финансирование деятельности белорусских экстремистов. Это заявила депутат Польского сейма Эва Шиманьская в своем "Инстаграме". В посте она осудила власти страны за то, что вместо того, чтобы тратить бюджет на систему здравоохранения Польши, они поддерживают белорусские антиправительственные формирования. К посту прилагается ссылка на Google Диск, где хранятся фотографии документов и таблиц со списками расходов на обеспечение протестов в Беларуси. Сумма в 50 млн злотых - это без малого 13,5 млн долларов.