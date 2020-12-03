Финансовая поддержка врачей, работающих с пациентами, инфицированными COVID-19

Государство не только обеспечивает медиков всем необходимым в борьбе с коронавирусом, но и поддерживает врачей материально дополнительными денежными выплатами. Их регламентирует указ главы государства "О материальном стимулировании работников здравоохранения".

По данным Минздрава, только в этом году на выплату надбавок направлено более 400 миллионов рублей. К примеру, только в октябре так называемые ковидные получили почти 71 тысяча сотрудников медсферы. А это - 17 тысяч врачей, 34 тысяч средних медицинских работников и порядка 20 тысяч иных работников здравоохранения, таких как лифтеры, дезинфекторы, водители и другие.

А сейчас о порядке выплат. По данным Минздрава, среднемесячная зарплата врача общей практики в поликлинике при работе с пациентами, инфицированными COVID-19, на ставку составила 2,5 тысячи рублей, медсестра получила 1350 рублей, санитары - 700.

При работе на полторы ставки все в той же поликлинике врач в среднем зарабатывает 3 тысячи 750 рублей, средний медперсонал - 2 тысячи 25 рублей, санитары - чуть более тысячи.

Теперь, что касается работы в отделениях анестезиологии и реанимации. Работая на ставку с ковидными пациентами, врач анестезиолог-реаниматолог зарабатывает порядка 4 тысяч 700 рублей, медсестра-анестезист - 3100 рублей, санитарка - полторы тысячи соответственно.

Работая на полторы ставки, тот же врач анестезиолог-реаниматолог в расчетном листке видит цифры в 7 тысяч рублей, медицинская сестра-анестезист - 4650 рублей, санитарка - 2250.