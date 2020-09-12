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Финансовая сторона протестов. Компания PandaDOC
История о том, как за так называемыми мирными маршами женщин стоят зарубежные деньги. А в проплаченные схемы втягивают и белорусские компании. Речь идет о печально известной компании PandaDOC. Как выяснили оперативники, Центр по защите прав женщин, зарегистрированный в Минске, использовали для финансирования женских маршей.
Что примечательно, учредитель этого центра, некая Александра Дикан, является активным участником движения "Женская сила". Это именно те дамы, которые выходят на улицы Минска на протесты. При этом финансирование проводили не через штаб-квартиру PandaDOC в Сан-Франциско, а из Минска через белорусский филиал компании. Еще одна интересная деталь - первый транш осуществили еще в мае этого года.
Финансовая сторона протестов
Рядом с известным блогером и журналистом Юрием Дудем наш соотечественник Никита Теплоухов, как он сам называет себя Микадо, рассказывает о компании PandaDOC. После начала беспорядков в Беларуси Теплоухов открыто заявил о поддержке протестов на своей родине. Более того, бизнесмен регулярно обращается через свои соцсети с призывами к белорусским силовикам увольняться, обещая финансовую поддержку. Во время проверки правоохранителями представительства PandaDOC в Минске по фактам возможного хищения путем злоупотребления полномочиями в особо крупном размере вскрылись куда более интересные детали.
Как выяснили оперативники, еще в 2018 году Госдеп США попытался перевести на счет Центра по защите прав женщин, который зарегистрирован в Минске, почти 19 тысяч долларов. Но этот транш заблокировал Департамент по гуманитарной деятельности Беларуси. И вот тут в дело вступила компания PandaDOC. В ноябре 2019 к директору ООО "Пандадок"Дмитрию Рабцевичу обратился директор по финансам американского офиса Бибек Бхаттари и попросил оказать финансовую помощь тому же "центру по продвижению прав женщин", сославшись на то, что их компания ранее уже перечисляла благотворительные пожертвования этой организации. Как выяснили оперативники, руководитель минской дочки не по своей воле был втянут в схему финансирования протестов.
И тут оперативники раскрыли еще одну интересную деталь: учредитель организации, которую спонсировали, - Александра Дикан. Она супруга одного из структурных руководителей PandaDOC Виктора Кувшинова, друга Никиты Теплоухова. Александра активная сторонница движения "Женская сила",которая поддерживает протесты в Беларуси. Это как раз те женщины в белом, которые выходят на марши в столице. Уже сегодня далеко не новость, что женщинам предлагают деньги за участие в митингах.
Из-за личных амбиций руководителя из США сотрудники минского филиала стали втянутыми в грязную политическую игру с финансированием протестов. Хотя хотели лишь работать и развиваться.
Владислав Михолап, заместитель директора по персоналу ООО "Пандадок": "
Компания - это место, свободное от политики и религии. Рабочее место - это рабочее место. Какие ваши политические взгляды, устои, верования и так далее - это ваше личное дело, вы имеете право на любые видение, не запрещенное законом Республики Беларусь".
Дмитрий Рабцевич, директор ООО "Пандадок"
:
"Мы делаем бизнес, поэтому мы не занимаем какую-то сторону в конфликтах. Сотрудники, понятно, читают новости, делятся на группы. Никаких призывов выходить на улицу не было. Также я общался с ПВТ, они сказали, что если мы делаем бизнес, не нужно принимать политических решений, что совпадает с моей точкой зрения".
Как показывает эта история, точка в которой еще не поставлена, у мирных женских маршей, как сейчас любят называть уличные шествия негосударственные СМИ, есть конкретная цена. И если одни буквально оказываются втянутыми в игру заграничных боссов, другие работают за прайс. Как бы нас не пытались убедить в искренности и самоорганизации протестов, за ними как всегда стоят корыстные цели организаторов и алчная сущность большинства их участников.
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