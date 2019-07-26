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Финансовые стимулы. Бизнесу предложат кредиты для изготовления экотары
Правительство Беларуси готово рассмотреть финансовые стимулы для ускоренного перехода на бумажную упаковку. Об этом сегодня заявил премьер-министр Сергей Румас, посещая выставку производства биоразлагаемой упаковки из растительного сырья. Для изготовителей экотары кредиты могут стать дешевле. Не исключено, что в рамках экокурса будет наложен запрет на бесплатные полиэтиленовые пакеты в магазинах. Их могут заменить бумажными либо произведенными из крахмала кукурузы и картофеля.
Сейчас в Беларуси только полимерных отходов образуется порядка 280 тысяч тонн в год, из них перерабатывается только 30 %. К 2035 году эту долю планируется увеличить до 50 %.
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