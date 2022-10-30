Творческие стажировки белорусов зарубежья: мастера подарили землякам рецепты драников на колоде

Финишировали творческие стажировки белорусов зарубежья. В нашей стране неделю находились 39 представителей белорусских диаспор и общественных объединений из разных стран. Для них в завершение турне провели мастер-классы по народным ремеслам: вышивке и гончарству, плетению поясов и изделий из лозы, изготовлению обереговой куклы, узнали гости и секреты батлеечного искусства. Мастера Логойского дома ремесел подарили землякам незабываемые уроки стародавних традиционных промыслов.