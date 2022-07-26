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Финляндия находится на пороге энергетической катастрофы
Западные санкции бьют рикошетом по их же экономикам, страдают обычные люди и бизнес. Негативные последствия уже ощутили на себе жители Финляндии. Страна находится на пороге энергетической катастрофы. В этом убежден финский политолог Йохан Бекман. По словам эксперта, стоимость электричества в Финляндии возросла в разы, и это далеко не предел. А высокие цены на топливо вынуждают финнов заправлять свои автомобили в соседней России.
Могу сказать, что в Финляндии, например, очень тяжелая ситуация. Для нас газ, конечно, не большой вопрос, но у нас прогноз, что цена электроэнергии вырастет до зимы, может быть, в 10 раз даже. Поэтому людям будет очень тяжело платить за электроэнергию. Например, семья из нескольких человек, живущая в обычном финском доме,вынуждена оплачивать уже сейчас, может быть, 500 евро в месяц, то есть это в любом случае сотни евро. Это может сейчас стать дороже в 2-3 раза, и поэтому мы к этому готовимся. У нас цена бензина в 3-4 раза больше, чем в России. Сейчас граница открыта, и граждане Финляндии могут съездить в Россию для того, чтобы заправить машину. Ситуация достаточно тяжелая. Но кто виноват? Это же сами европейцыначали. Кто начал эту игру, такую грязную - это мы, к сожалению.
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