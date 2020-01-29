Финские ученые и астрономы-любители открыли ранее неизвестный вид северного сияния

Явление названо "дюнами". По словам исследователей, впечатляющая форма дает новое представление о верхних слоях атмосферы Земли. Исследование было опубликовано в AGU Advances. Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS



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