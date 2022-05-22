Финский политолог Йохан Бекман о намерениях Швеции и Финляндии вступить в НАТО

Глава МИД Германии призывает НАТО немедленно принять в Альянс Швецию и Финляндию, чтобы обеспечить их безопасность, но сами финны еще недавно никаких угроз со стороны России не ощущали, несмотря на 1 300 километров общей границы.

Что же заставило прагматичных северян выбрать очень опасную тропу эскалации в балтийском регионе? Какими будут последствия вступления в НАТО Финляндии и Швеции? Кто из государств - членов НАТО за расширение блока, а кто против? В эксклюзивном интервью телеканалу "Беларусь 1" рассказал известный финский политолог, доктор общественно-политических наук Йохан Бекман.

Чем мотивировано решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО

Финский политолог высказал мнение, что решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО никаким образом не связано с безопасностью этих стран, а только с агрессивными намерениями США против России. Он считает, что Запад ведет гибридную войну против России.

"Сейчас главный инструмент в этой войне - это Украина, - отмечает эксперт. - Запад всеми силами хочет поддерживать ее, в том числе и оружием, чтобы давить на Россию". Говоря о мотивации стран, он отметил, что США хотят пригласить Финляндию и Швецию в НАТО: "В американской прессе уже пишут, что они будут там, чтобы наказать Путина".





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Разделяют ли финны желание руководства присоединиться к НАТО

"Никто не спрашивал у финнов! Референдума никакого не было. У нас был референдум на вступление в ЕС. Сейчас наши власти поняли, что большинство против, и референдум - это дополнительная проблема. Поэтому решили сделать без него, - рассказал политолог. - Но финны хотят жить мирно".

В Финляндии возможна всеобщая забастовка

Касаясь темы настроения в народе, доктор общественно-политических наук отметил, каждый гражданин чувствует, что сейчас экономика в кризисе. "Сильно растут цены на бензин, продукты, электричество и так далее. Были только что забастовки. Возможно, будет даже всеобщая забастовка в Финляндии, это не исключено", - сказал политолог.

Эксперт считает, что ситуация развивается в худшую сторону. "Печально, что наш президент говорит, что вступление в НАТО - единственный способ для безопасности Финляндии. Это наоборот опасно. В 1941 году Финляндия решила вступать в союз с Германией. Тогда это тоже было сделано недемократическим путем", - отметил он.

Конец успешной политики нейтралитета

Политолог отметил, что Финляндия почти 80 лет жила в добрососедстве с Россией. У страны была очень успешная политика нейтралитета, которая была создана после Второй мировой войны. Фактически она была главной идеей внешней политики.





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Будущее НАТО в руках Турции

Турция протестует против Финляндии и Швеции в НАТО. Последние комментарии показывают, что протест Турции весьма решительный. "Эксперты горят о том, что такие виды протеста ослабляют позиции НАТО. Президент Турции говорит, что он категорически против. Это может быть даже причиной распада военного блока НАТО", - считает Йохан Бекман.