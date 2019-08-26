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Фитнес, семейные фотовыставки и блюда из 12 ресторанов на улице стрит-фуда в Молодечно
Официально пешеходная фуд-зона в городе появилась несколько месяцев назад. А начинался проект с небольших кафе на бывшем городском мини-рынке.
Воплотить проект улицы для отдыха организаторы смогли благодаря конкурсу социальных проектов Social Weekend. И теперь улица стрит-фуда в Молодечно пешеходная.
Такого танцевального флешмоба жилели Молодечно ждут с особым нетерпением. Каждое воскресенье любители активного танца встречаются на улице стрит-фуда в 7 часов вечера. Сюда приезжают столичные зумба-тренеры и проводят зажигательную двухчасовую музыкальную тренировку.
В кофейной индустрии Ольга восемь лет. Знает десятки рецептов кофе с особенным ароматом. Точку на улице стрит-фуда в Молодечно открыла всего год назад. И уже сейчас утверждает, что именно здесь смогла полностью воплотить все бизнес-идеи и придать своей работе совсем другую жизнь.
Оформление улицы стрит-фуда также довольно необычное. За визуальный вид отвечали художники из Италии, Люксембурга, Азербайджана, России и Беларуси. И как итог - 48 неповторимых и ярких граффити. Идея создать в стотысячном городе улицу с уличной едой принадлежит Анне Холод. Командой замысел представили на конкурсе социальных проектов Social Weekend, вышли в финал, а там получили приз зрительских симпатий и финансовый грант. Средств как раз хватило, чтобы реорганизовать улицу, по которой раньше ездили машины, в пешеходную - с уличной мебелью, озеленением, освещением и обязательно активной программой.
Кроме вкусного и разнообразного меню, мастер-классов по зумбе на молодечненской стрит-фуд-улице работает открытый микрофон для молодых артистов, организуют семейные выставки, играют в мафию, проводят лекции и интересные встречи. И на каждую неделю для современной арт-площадки подготовлена своя неповторимая программа.
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