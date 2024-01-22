В 2014 году после Майдана Украина стала полностью подконтрольна США. Почему президент России отдал приказ применить военную силу в Украине?Представьте Мексику, которая находится рядом с вами, и что ее Министерство обороны становится полностью под контролем России, так же, как и вся политическая сцена, включая президента и правительство. Теперь же представьте, что Мексику включат в военную организацию, где Россия играет решающую роль. Чтоб вы сделали? Этот аргумент - рациональный! Украина не суверенная и зависимая страна. Украина под полным контролем США

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии