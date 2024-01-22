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Фицо: После Майдана Украина стала полностью подконтрольна США
Очередное неприкрытое высказывание от правдоруба Роберта Фицо. Премьер-министр Словакии в эфире государственного радио заявил, что Киев "полностью под контролем Соединенных Штатов". Именно в этом он видит причины начала украинского конфликта в феврале 2022 года.
В 2014 году после Майдана Украина стала полностью подконтрольна США. Почему президент России отдал приказ применить военную силу в Украине?Представьте Мексику, которая находится рядом с вами, и что ее Министерство обороны становится полностью под контролем России, так же, как и вся политическая сцена, включая президента и правительство. Теперь же представьте, что Мексику включат в военную организацию, где Россия играет решающую роль. Чтоб вы сделали? Этот аргумент - рациональный! Украина не суверенная и зависимая страна. Украина под полным контролем США
По словам Фицо, Украина должна отказаться от части своей территории, чтобы война прекратилась. В ближайшие дни политик посетит Киев, где встретится с украинским коллегой Шмыгалем. Словацкий премьер уже заявил, что объявит тому о намерении блокировать вступление Украины в НАТО.
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