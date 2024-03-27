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Физлица обязаны подать налоговую декларацию за 2023 год не позднее 1 апреля

В Беларуси истекают сроки подачи налоговых деклараций физическими лицами за прошлый год. Дедлайн - 1 апреля, напоминают в профильном министерстве.

Отчетность можно подать, как и прежде, несколькими способами: лично, отправить по почте либо заполнить документ через личный кабинет плательщика на сайте МНС. Там же для удобства пользователей есть разъяснения и примеры заполнения декларации.

Напомним, это касается не всех граждан, а лишь тех, кто получает доходы за границей или из-за границы, от продажи в течение года двух или более автомобилей, в течение пяти лет второго или более жилого дома, квартиры, дачи, гаража, а также ряда других случаев.

Уплатить же подоходный налог нужно не позднее 3 июня.

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