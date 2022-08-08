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Физлица в Беларуси в июле продали валюты на $38,9 млн больше, чем купили
Белорусы в прошлом месяце стали чистыми продавцами иностранной валюты. Это значит, что продали почти на 39 миллионов долларов больше, чем купили. Совокупный объем купленной валюты (наличной и по безналу) превысил 779 миллионов долларов, а сдали свыше 818. Суммами позначительнее оперируют субъекты хозяйствования. В июле они также в роли чистых продавцов. Всего же, согласно данным Нацбанка, юрлица приобрели валюты на 2 миллиарда 169 миллионов долларов.
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