Физлицам необходимо уплатить подоходный налог за 2022 год не позднее 1 июня - МНС

Физическим лицам необходимо уплатить не позднее 1 июня подоходный налог, исчисленный на основании представленных налоговых деклараций (расчетов) за 2022 год, сообщаетБЕЛТА со ссылкой наМинистерствопо налогам и сборам.

"Осуществить уплату можно путем внесения причитающейся суммы налога наличными денежными средствами (в банк, организацию почтовой связи) либо в безналичном порядке (посредством ЕРИП в инфокиосках либо с помощью интернет-банкинга, мобильного банкинга, а также через личный кабинет плательщика)", - рассказали в МНС.

За несвоевременную уплату подоходного налога начисляется пеня, а также предусмотрена административная ответственность.