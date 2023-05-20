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Физлицам необходимо уплатить подоходный налог за 2022 год не позднее 1 июня - МНС

Физлицам необходимо уплатить подоходный налог за 2022 год не позднее 1 июня - МНС

Физическим лицам необходимо уплатить не позднее 1 июня подоходный налог, исчисленный на основании представленных налоговых деклараций (расчетов) за 2022 год, сообщаетБЕЛТА со ссылкой наМинистерствопо налогам и сборам.

"Осуществить уплату можно путем внесения причитающейся суммы налога наличными денежными средствами (в банк, организацию почтовой связи) либо в безналичном порядке (посредством ЕРИП в инфокиосках либо с помощью интернет-банкинга, мобильного банкинга, а также через личный кабинет плательщика)", - рассказали в МНС.

За несвоевременную уплату подоходного налога начисляется пеня, а также предусмотрена административная ответственность.

За более подробной информацией можно обратиться в налоговую инспекцию. Информация о расположении налоговых инспекций и номерах их телефонов размещена на официальном сайте Министерства по налогам и сборам.-

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