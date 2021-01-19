ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Физлицам нужно подать налоговые декларации за 2020 год не позднее 31-го марта

Об этом напоминает профильное ведомство. Это можно сделать, посетив налоговый орган, по почте, с помощью личного кабинета плательщика, а также через своего законного или уполномоченного представителя. С подробной информацией о том, кто должен представить налоговую декларацию за 2020 год, а также с формой и порядком ее заполнения можно ознакомиться на сайте министерства. Уплатить подоходный налог физическому лицу необходимо не позднее 1 июня этого года.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все