Физлицам с 15 июня не придется уплачивать НДС при ввозе в Беларусь электромобилей

При ввозе в Беларусь электромобилей для личного пользования с 15 июня текущего года по 31 декабря 2025-го для физлиц будет применяться нулевая ставка НДС. Такое нововведение предусмотрено Указом Президента Республики Беларусь "О стимулировании использования электромобилей". Как отметили в Таможенном комитете, это касается граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в нашей стране. К юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям это постановление не относится.